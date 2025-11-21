MOEX Russia Index cae un 0,67% durante la apertura de operaciones de este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el MOEX Russia Index, que comienza la sesión de mercado del jueves 20 de noviembre con ligeras bajadas del 0,67%, hasta los 2.628,31 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el índice pone el fin a dos jornadas de racha positiva.

En relación a la última semana, el MOEX Russia Index anota un incremento 3,34%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 3,86%. El MOEX Russia Index se sitúa un 20,98% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 6,12% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.476,79 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.