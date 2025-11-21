Las series más populares de Netflix Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

2. Absentia

3. El último samurái en pie (イクサガミ)

A principios de la era Meiji, Shujiro, en su día un samurái invicto, decide participar en un juego letal de supervivencia para salvar a su familia y a su pueblo.

4. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

5. The Big C

6. El juego del calamar: El desafío

456 jugadores reales inmersos en el mundo de El juego del calamar’ ponen a prueba sus habilidades (y su carácter) para optar al gran premio de 4,56 millones de dólares.

7. Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law & Order: Special Victims Unit)

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ es una serie de televisión estadounidense grabada en Nueva York donde es también principalmente producida. Con el estilo de la original Ley y Orden’ los episodios son usualmente “sacados de los titulares” o basados libremente en verdaderos asesinatos que han recibido la atención de los medios.

8. Orange: El condado de oro

Un nuevo grupo de agentes inmobiliarios se enfrenta, compitiendo para establecerse en la segunda oficina del Grupo Oppenheim en la costa del Condado de Orange. ¿Será la presión demasiado fuerte para estos agentes?

9. Muerte por un rayo (Death by Lightning)

La historia de James Garfield, quien se alzó de entre las sombras para convertirse en el 20.º presidente estadounidense.. y Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.

10. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.