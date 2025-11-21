Noticias

Apertura del índice BSE Sensex 30 este 21 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Arranque de operaciones sin cambios para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada del viernes 21 de noviembre con una variación del 0,08%, hasta los 85.567,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días anteriores, el índice corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un incremento 1,19% y desde hace un año acumula aún una subida del 10,9%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,08% por debajo de su máximo del presente año (85.632,68 puntos) y un 17,23% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

