Taiwan Weighted cerró al alza este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Taiwan Weighted, que cerró rueda bursátil del jueves 20 de noviembre con fuertes incrementos del 3,18%, hasta los 27.426,36 puntos. El índice anotó un máximo de 27.493,63 puntos y la cifra mínima de 27.183,03 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un descenso 1,71%; sin embargo en el último año acumula aún un incremento del 16,44%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 57,7% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.