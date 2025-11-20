Swiss Market sube 0,85% durante arranque de los mercados este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el Swiss Market, que empieza la sesión bursátil del jueves 20 de noviembre con incrementos del 0,85%, hasta los 12.636,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas anteriores, el índice suma dos sesiones consecutivas en valores positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Swiss Market anota una bajada 0,82% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un incremento del 8,68%. El Swiss Market se sitúa un 4,02% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 16,06% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.