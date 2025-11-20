Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Nikkei 225, que cerró la sesión de mercado del jueves 20 de noviembre con grandes incrementos del 2,66%, hasta los 49.829,65 puntos. El índice llegó a un máximo de 50.574,82 puntos y la cifra mínima de 49.113,39 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,89%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una bajada 2,83%; sin embargo desde hace un año mantiene aún un incremento del 26,15%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,93% por debajo de su máximo del presente año (52.411,34 puntos) y un 60,04% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

