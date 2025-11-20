Nifty 50 este 20 de noviembre: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de operaciones

Buena sesión para el Nifty 50, que acabó la sesión de mercado del jueves 20 de noviembre con subidas del 0,54%, hasta los 26.192,15 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 26.246,65 puntos y la cifra mínima de 26.063,20 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 marca una subida 1,21%, de modo que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 11,18%.
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).