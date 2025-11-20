La UBA firmó un convenio con Flybondi para que estudiantes y docentes puedan acceder a descuentos en pasajes aéreos

La UBA firmó un convenio con Flybondi para que estudiantes, docentes y no docentes puedan acceder a descuentos en pasajes

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este jueves la firma de un convenio con la aerolínea Flybondi para otorgar beneficios en la compra de pasajes para estudiantes, docentes y no docentes. Además, la firma low cost acordó sortear 100 “ultra pases” para reconocer a los mejores promedios de los alumnos que sean de otras provincias.

La rúbrica del acuerdo se dio en las últimas horas y contó con la presencia de autoridades de la alta casa de estudios como de la empresa de vuelos para dentro y fuera del país.

De esta forma, según se anunció, el entendimiento tiene el objetivo de facilitar el acceso a tarifas aéreas más reducidas, potenciando la movilidad académica y reconociendo el rendimiento de quienes estudian lejos de su lugar de origen. Según informó la UBA, quienes integren la comunidad universitaria podrán acceder a descuentos del 30% en vuelos nacionales y del 20% en vuelos internacionales, siempre que sean miembros activos de la institución.

La comunidad educativa de la UBA podrá acceder a descuentos para pasajes nacionales como internacionales (Facebook)

Los destinatarios del beneficio incluyen a todas las categorías académicas: estudiantes de grado, posgrado y de establecimientos secundarios, así como a docentes y personal no docente. Por otro lado, están excluidos de la iniciativa los alumnos de diplomaturas, cursos de extensión y escuela de oficios.

Para acceder, el requisito fundamental es formar parte del padrón vigente de la universidad. El convenio, de alcance nacional, se aplica a todas las rutas que ofrece Flybondi dentro y fuera del país.

La gestión para obtener el descuento se tramita exclusivamente a través del sitio web oficial de la compañía. Allí, los beneficiarios deben seleccionar la opción que identifica su pertenencia a la UBA, ingresar el número de DNI en la sección denominada “BENEFICIO UBA” durante el proceso de pago y corroborar que el descuento ha sido aplicado antes de completar la compra. El sistema verifica en línea la pertenencia del pasajero a la casa de altos estudios, sin requerimiento de documentación adicional en el momento de reservar.

Además, si bien no existe limitación en la cantidad de pasajes con descuento que una persona puede adquirir, solo es válido para el titular que realiza la compra. Es decir, si existen varios beneficiarios en una misma reserva, es necesario concretar transacciones individuales para que cada uno obtenga la reducción tarifaria. El medio de pago es indistinto: aunque el boleto lo abone un tercero, el descuento se aplica si el pasajero figura en la base de beneficiarios de la UBA.

Para quienes se encuentren cursando el Ciclo Básico Común (CBC), basta con la condición de estudiante para acceder al beneficio. No se contempla el acceso para quienes solo hayan realizado la preinscripción.

Flybondi opera con vuelos a destinos nacionales como internacionales (REUTERS/Miguel Lo Bianco)

Flybondi complementó el acuerdo con una herramienta adicional para premiar el esfuerzo académico de estudiantes del interior. Cada cuatrimestre, la compañía sorteará 100 “Ultra pases” entre quienes logren los mejores promedios en cada facultad, siempre que acrediten domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿En qué consiste este “Ultra pase”? Se trata de un paquete de cinco tickets aéreos, ida y vuelta, para un destino a elección, de uso personal y con una validez de un año. La convocatoria para la primera entrega de este reconocimiento se abrirá a partir de los meses de marzo y abril de 2026, y los requisitos específicos serán dados a conocer en ese momento por la universidad.

El precio de los pasajes se determina por el valor exhibido al momento de la compra en la web de la aerolínea y no existe un valor de referencia o cupo diferencial para los beneficiarios del acuerdo. Además, los descuentos otorgados en el marco del convenio no son acumulables con otros cupones, vouchers, promociones o tarifas del ClubFlybondi.