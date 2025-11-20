Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 20 de noviembre

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del jueves 20 de noviembre con fuertes ascensos del 2,67%, hasta los 4.034,46 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, el índice pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia negativa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI marca una bajada 3,26%; por el contrario desde hace un año acumula aún una subida del 57,38%. El KOSPI se sitúa un 4,44% por debajo de su máximo del presente año (4.221,87 puntos) y un 75,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Las mejores películas de Prime Video en España para ver hoy mismo

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Las mejores películas de Prime

Nikkei 225 abre al alza este 20 de noviembre

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 abre al alza

Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

Alemania, Japón y el Reino Unido cuentan con entre 500.000 y 800.000 ricos. Sin embargo, sus cifras de centimillonarios y multimillonarios son menores, lo que podría representar una distribución más equitativa de la riqueza

Cuántos millones ganaron y perdieron

Las mejores cintas de Netflix Venezuela para ver en cualquier momento

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las mejores cintas de Netflix

Top de Netflix en Argentina: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Top de Netflix en Argentina: