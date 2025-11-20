El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del jueves 20 de noviembre con fuertes ascensos del 2,67%, hasta los 4.034,46 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, el índice pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia negativa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI marca una bajada 3,26%; por el contrario desde hace un año acumula aún una subida del 57,38%. El KOSPI se sitúa un 4,44% por debajo de su máximo del presente año (4.221,87 puntos) y un 75,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.