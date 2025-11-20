El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 20 de noviembre con alza de 1,92%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el Russell 2000, que inaugura la sesión del jueves 20 de noviembre con notables subidas del 1,92%, hasta los 2.393,04 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, donde cerró con un descenso del 0,31%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una subida del 0,42%. El Russell 2000 se sitúa un 5,05% por debajo de su máximo del presente año (2.520,44 puntos) y un 35,91% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.