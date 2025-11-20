Noticias

Dólar en República Dominicana se desploma a su precio más bajo en mes y medio

La divisa estadounidense perdió más de un punto porcentual de su valor ante la moneda dominicana al cierre de mercados de este jueves

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso mantuvo la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este jueves 20 de noviembre de 2025 cotizando al alza frente al dólar.

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 62,77 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,23% frente a los 63,55 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con esta cotización el dólar alcanzó su precio más bajo frente al dólar desde hace un mes y medio, a inicios de octubre pasado.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a los malos datos económicos publicados recientemente en Estados Unidos y lo que esto podría repercutir en la política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) con miras al fin de año.

Por una parte, el reporte de nóminas no agrícolas de septiembre mostró un aumento a 119 mil puestos, en comparación con la cifra previa de una caída de 4 mil, superando el consenso del mercado de 50 mil y registrando el mayor aumento de empleo en cinco meses.

Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó a 4.4% desde 4.3% previo, reflejando que el mercado laboral permanece presionado, aspecto que influyó en que los operadores moderaran sus apuestas para un recorte en la tasa de interés de la FED, durante diciembre

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 2,23% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un incremento del 2,8%.

Comparando este dato con el de días previos, giró las tornas respecto del de la sesión previa, donde se anotó una subida del 0,29%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estos días.

Precio del dólar se desploma
Precio del dólar se desploma (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

