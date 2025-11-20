Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la sesión bursátil del jueves 20 de noviembre con una variación del 0,02%, hasta los 25.835,57 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 26.046,76 puntos y un mínimo de 25.692,13 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,36%.

En relación a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución 4,57%; por contra desde hace un año acumula aún un ascenso del 30,17%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,32% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 36,88% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.