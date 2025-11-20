ATX abre sesión en terreno positivo este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el ATX, que comienza rueda bursátil del jueves 20 de noviembre con subidas del 0,79%, hasta los 4.847,21 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, el indicador acumula dos jornadas sucesivas de números positivos.

En los últimos siete días, el ATX anota una disminución 1,11%; pese a ello en términos interanuales mantiene aún un incremento del 37,51%. El ATX se sitúa un 1,71% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.931,68 puntos) y un 34,56% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

