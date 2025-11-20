AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 20 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión positiva para el AEX, que inaugura la jornada del jueves 20 de noviembre con notables ascensos del 1,21%, hasta los 944,59 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el indicador encadena dos sesiones seguidas de ganancias.

En la última semana, el AEX anota una bajada 1,76%; pero en el último año aún acumula una subida del 7,41%. El AEX se sitúa un 3,81% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 18,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual toma datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).