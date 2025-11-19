Ranking Google: estas son las películas más populares entre el público estadounidense

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Google. (Infobae)

Cada semana, Google actualiza su top de las películas más reproducidas en Estados Unidos revelando los contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

1. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

2. Warfare: Tiempo de guerra (Warfare)

Basada en las experiencias reales del ex marine Ray Mendoza (codirector y coguionista de la película) durante la guerra de Irak. Introduce al espectador en la experiencia de un pelotón de Navy SEALs estadounidenses. Concretamente en una misión de vigilancia que se tuerce en territorio insurgente. Una historia visceral y a pie de campo sobre la guerra moderna y la hermandad, contada como nunca antes: en tiempo real y basada en los recuerdos de quienes la vivieron.

3. Sombras del pasado (The Blind)

Deep South, 1960, un hombre lucha con la vergüenza de su pasado, mientras navega por su propio alcoholismo y complicadas dinámicas familiares como esposo y padre.

4. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

5. Until Dawn

Un año después de la misteriosa desaparición de su hermana Melanie, Clover y sus amigas se dirigen al remoto valle donde desapareció en busca de respuestas. Mientras exploran un centro de visitantes abandonado, son acechadas por un asesino enmascarado que las mata una a una de forma horrible para después despertar y encontrarse de nuevo al principio de la misma noche.

6. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

7. Los mundos de Coraline

Película de animación en la que se nos cuenta la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla. Al hacerlo, descubre una segunda versión de su vida, una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor. Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don del habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa.

8. Policán (Dog Man)

Un perro y un agente de policía resultan heridos juntos en el trabajo. Una operación quirúrgica que les salva la vida cambia el curso de la historia cuando nace Policán. Mitad perro, mitad hombre, Policán ha jurado proteger y servir -siempre que no le distraigan las ardillas- mientras persigue tenazmente a su archienemigo: el supervillano felino Petey el Gato. Pero la rivalidad entre Policán y Petey se ve alterada por la llegada de un adorable gatito clon de Petey, Lil Petey, que cambia las reglas del juego para ambos.

9. Magazine Dreams

Un culturista amateur negro lucha por encontrar un vínculo humano en esta exploración de la fama y la violencia. Nada le disuade de su sueño de superestrellato, ni siquiera los médicos que le advierten del daño permanente que se está causando a sí mismo.

10. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

11. 28 Days Later

12. Robot salvaje (The Wild Robot)

Esta aventura épica cuenta la historia de una robot, Rozzum 7-1-3-4, "Roz" para abreviar, que naufraga en una isla inhabitada y debe aprender a adaptarse a los entornos rigurosos construyendo relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

13. Los juegos del hambre

Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem: un fastuoso Capitolio ejerce un control riguroso sobre los doce distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, que son transmitidos en directo por la televisión. Se trata de una lucha a muerte, en la que sólo puede haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años, decide sustituir a su hermana en los juegos; pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza.

14. Destino final

Al subir a un avión con destino a Paris, junto con sus compañeros de clase, Alex tiene una premonición, por lo que desembarca justo antes de despegar junto a seis de sus amigos y una profesora. Poco después el aparato explota en el aire. El grupo de supervivientes se verá perseguido por la dama de la guadaña, la propia muerte, que no se dará por vencida. Acosado por el FBI que considera a Alex responsable del accidente y perseguido por sus propios miedos, el joven deberá descubrir que las coincidencias y los accidentes no son algo casual.

15. The Princess Bride

16. La mujer de las sombras (The Woman in the Yard)

Una mujer misteriosa que aparece repetidamente en el patio delantero de una familia, a menudo entregando advertencias escalofriantes o mensajes inquietantes, dejando a los residentes cuestionando su identidad, sus motivos y el peligro potencial que podría representar.

17. La Muerte de un Unicornio (Death of a Unicorn)

Elliot y su hija Riley atropellan y matan accidentalmente a un unicornio mientras se dirigen a un retiro de trabajo de fin de semana, donde el jefe multimillonario de Elliot busca explotar las milagrosas propiedades curativas de la criatura.

18. Los juegos del hambre: En llamas

Katniss Everdeen vuelve a casa sana y salva después de ganar los 74º Juegos del Hambre anuales junto a su compañero Peeta Mellark. Participar significa dejar atrás familia y amigos y hacer ambos el Tour de la Victoria por los diferentes distritos. A lo largo del camino, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue bajo control: el Presidente Snow organiza los 75º Juegos del Hambre, El Vasallaje, una competición especial con una inesperada novedad que cambiará Panem para siempre.

19. Amenaza en el aire (Flight Risk)

En este claustrofóbico thriller, un piloto (Mark Wahlberg) transporta en su avioneta a una teniente general (Michelle Dockery) que custodia a un testigo (Topher Grace) que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.

20. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

21. El diario de Noa

En una residencia de ancianos, un hombre mayor (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo libro de notas. El libro cuenta la vida en los años 40 de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Nelson (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, pasaron un verano idílico juntos y profundamente enamorados, antes de ser separados, primero por sus padres y más tarde por la Segunda Guerra Mundial.

22. Mickey 17

Mickey 17, un miembro de la tripulación 'expendable' (prescindible) enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar.. Adaptación del libro original de Edward Ashton.

23. Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1

Katniss Everdeen se encuentra en el Distrito 13 después de destrozar los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante Coin y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar a Peeta Mellark y a una nación alentada por su valentía.. Tercera y última entrega de la saga literaria "Los juegos del hambre" de Suzanne Collins, que se divide en dos películas.

24. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

25. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

