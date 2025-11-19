PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el PSI 20, que comienza la jornada financiera del martes 18 de noviembre con grandes caídas del 1,55%, hasta los 8.118,98 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el indicador suma tres fechas sucesivas en números rojos.

En la última semana, el PSI 20 acumula una bajada 0,92%; aunque en el último año aún conserva un incremento del 27,65%. El PSI 20 se sitúa un 4,3% por debajo de su máximo del presente año (8.484,01 puntos) y un 29,82% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).