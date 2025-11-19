Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el BEL-20 INDEX, que comienza rueda bursátil del martes 18 de noviembre con fuertes caídas del 1,54%, hasta los 4.943,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días previos, el selectivo suma cuatro jornadas seguidas en negativo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra una disminución 1,94%; sin embargo desde hace un año aún mantiene un incremento del 18,87%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 2,81% por debajo de su máximo del presente año (5.086,72 puntos) y un 28% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles estadounidenses está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, hay que mencionar el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el preponderante de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.