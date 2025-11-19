Nikkei 225 este 19 de noviembre: abre con tendencia a la baja

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que empieza rueda bursátil del miércoles 19 de noviembre con leves bajadas del 0,24%, hasta los 48.587,28 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el índice acumula cuatro sesiones consecutivas de números negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 marca un descenso 4,85% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene un incremento del 23,38%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,3% por debajo de su máximo del presente año (52.411,34 puntos) y un 56,05% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).