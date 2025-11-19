Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la sesión de mercado del miércoles 19 de noviembre con ligeras bajadas del 0,38%, hasta los 25.830,65 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 26.045,37 puntos y la cifra mínima de 25.742,07 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,16%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un descenso 4,06%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene una subida del 26,45%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 36,86% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.