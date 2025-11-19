El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno durante la apertura de operaciones este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el ATX, que empieza la jornada del miércoles 19 de noviembre con leves subidas del 0,29%, hasta los 4.730,34 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el selectivo interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro jornadas.

Con respecto a la última semana, el ATX anota un descenso 4,08%; sin embargo en el último año aún conserva un ascenso del 35,06%. El ATX se sitúa un 4,08% por debajo de su máximo del presente año (4.931,68 puntos) y un 31,32% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.