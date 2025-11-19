El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Suecia cierra en terreno positivo este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el OMXS 30, que cerró la sesión de mercado del miércoles 19 de noviembre con leves incrementos del 0,45%, hasta los 2.685,84 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 2.701,02 puntos y la cifra mínima de 2.668,04 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,22%.

En la última semana, el OMXS 30 acumula un descenso 4,28%; aunque en el último año aún acumula una subida del 6,1%. El OMXS 30 se sitúa un 4,28% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.806,05 puntos) y un 23,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un un conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con requisitos concretos como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).