Peso dominicano revierte caída y cierra el día cotizando al alza frente al dolar

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso logró revertir la tendencia ligeramente negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 19 de noviembre cotizando al alza frente al dólar.

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 63,25 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,39% frente a los 63,50 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde al nerviosismo en el mercado y a que los inversores reflejan un mayor apetito por el riesgo lo que debilita al dólar y favorece a las monedas de economías emergentes como el peso.

En Estados Unidos, los operadores están a la espera de conocer las minutas de la última reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, la balanza comercial de agosto en Estados Unidos presentó un déficit de $59.6 mil millones de dólares, superando a la cifra previa de $78.2 mil millones de dólares, con lo que superó a las expectativas del mercado de $61 mil millones de dólares.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 1,25%; por contra desde hace un año aún acumula una subida del 3,43%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, sumó cuatro fechas consecutivas cayendo.

Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (10,52%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual últimamente.

Precio del dólar en República Dominicana (EFE/Sebastiao Moreira)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.