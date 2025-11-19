Noticias

Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 19 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el Russell 2000, que cerró la jornada financiera del miércoles 19 de noviembre con una variación del 0,04%, hasta los 2.347,89 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 2.375,38 puntos y un mínimo de 2.340,55 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,47%.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 anota una disminución del 4,2%. El Russell 2000 se sitúa un 6,85% por debajo de su máximo del presente año (2.520,44 puntos) y un 33,35% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

