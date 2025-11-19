BIST 100: el principal índice de Turquía cierra al alza este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el BIST 100, que cerró la sesión de mercado del miércoles 19 de noviembre con notables subidas del 1,63%, hasta los 10.903,91 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 10.933,23 puntos y un volumen mínimo de 10.758,63 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,6%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 registra una subida 2,47%, por lo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 18,1%. El BIST 100 se sitúa un 5,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,80 puntos) y un 21,04% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,85 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).