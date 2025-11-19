Noticias

BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 19 de noviembre

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el BIST 100, que inaugura rueda bursátil del miércoles 19 de noviembre con leves subidas del 0,47%, hasta los 10.778,64 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el índice bursátil suma tres jornadas seguidas en ascenso.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 anota un incremento 1,29%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 16,74%. El BIST 100 se sitúa un 6,51% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 19,64% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,85 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

