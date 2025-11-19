Apertura del índice de la India este 19 de noviembre

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el Nifty 50, que comienza la jornada en los mercados del miércoles 19 de noviembre con una variación del 0,03%, hasta los 25.902,50 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días previos, el índice bursátil suma dos fechas consecutivas en cifras negativas.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 acumula un incremento 0,1%, por ello en el último año todavía mantiene un ascenso del 8,45%. El Nifty 50 se sitúa un 0,58% por debajo de su máximo del presente año (26.053,90 puntos) y un 17,3% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un un conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Actualmente existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).