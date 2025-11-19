Apertura del índice BSE Sensex 30 este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del miércoles 19 de noviembre con una variación del 0%, hasta los 84.672,07 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil acumula dos fechas consecutivas cayendo.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una subida 0,24%, por lo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 9,48%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,38% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.997,13 puntos) y un 16,01% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).