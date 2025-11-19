Apertura del AEX neerlandés este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el AEX, que inaugura rueda bursátil del miércoles 19 de noviembre con una variación del 0,13%, hasta los 929,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días previos, el indicador suma seis jornadas consecutivas de números negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX anota una bajada 4,01% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene una subida del 5,67%. El AEX se sitúa un 5,32% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 16,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.