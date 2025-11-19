Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Swiss Market, que comienza la jornada del miércoles 19 de noviembre con leves subidas del 0,4%, hasta los 12.532,27 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días pasados, el selectivo pone fin a cuatro sesiones consecutivas con tendencia negativa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market acumula una bajada 2,04%; sin embargo desde hace un año acumula aún una subida del 6,35%. El Swiss Market se sitúa un 4,82% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 15,1% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).