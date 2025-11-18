Caída del dólar se intensifica y el peso dominicano cierra con ganancias la jornada del 18 de noviembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso lograra mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este martes 18 de noviembre cotizando al alza frente al dólar.

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 63,51 pesos dominicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,28% comparado con los 63,69 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la cautela de los inversores tras el aumento de las solicitudes de seguro por desempleo en Estados Unidos.

En Estados Unidos los inversores evalúan el primer reporte de las solicitudes iniciales por seguro de desempleo, tras la reactivación de las agencias federales.

Durante la semana del 13 al 18 de octubre, las solicitudes de seguro ascendieron a 232 mil, desde 219 mil previas, lo que reforzó la expectativa de debilidad en la generación de empleo, aunque, dado el atraso de la publicación, el mercado no mostró una respuesta tan optimista por parte de los inversores.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,13%; sin embargo en términos interanuales aún acumula una subida del 4,69%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el dólar sumó tres sesiones sucesivas en caída.

Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un balance inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

Precios del dólar en República Dominicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.