RTSI inicia la jornada a la baja este 17 de noviembre

Sesión bajista para el RTSI (Russia), que empieza la sesión del lunes 17 de noviembre con leves descensos del 0,6%, hasta los 974,86 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el índice encadena dos jornadas consecutivas en dígitos negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el RTSI (Russia) registra un descenso 2,02%; aunque en términos interanuales mantiene aún una subida del 19,43%. El RTSI (Russia) se sitúa un 22,57% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 14,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual recopila datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).