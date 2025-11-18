OMX Stockholm 30 va a la baja al inicio de operaciones de este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el OMXS 30, que empieza la sesión de mercado del martes 18 de noviembre con notables descensos del 1,38%, hasta los 2.698,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice suma cuatro jornadas consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 marca un descenso 3,32%; aunque en el último año todavía mantiene un incremento del 7,39%. El OMXS 30 se sitúa un 3,84% por debajo de su máximo del presente año (2.806,05 puntos) y un 24,02% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.