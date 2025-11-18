Noticias

Nikkei 225 este 18 de noviembre: abre con tendencia en terrenos negativos

Inicio de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nikkei 225, que comienza la jornada financiera del martes 18 de noviembre con descensos del 0,89%, hasta los 49.877,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el indicador encadena tres jornadas sucesivas en rojo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 registra un descenso 1,9%; aunque desde hace un año aún acumula una subida del 26,33%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,83% por debajo de su máximo del presente año (52.411,34 puntos) y un 60,19% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

