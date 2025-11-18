MOEX Russia Index cae un 0,55% durante la apertura de operaciones de este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el MOEX Russia Index, que empieza la sesión bursátil del lunes 17 de noviembre con ligeras descensos del 0,55%, hasta los 2.511,74 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días anteriores, el selectivo acumula dos sesiones consecutivas en números rojos.

Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota un descenso 1,83%, por lo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 3,28%. El MOEX Russia Index se sitúa un 24,48% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 1,41% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.476,79 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).