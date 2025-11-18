La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión bursátil del martes 18 de noviembre con leves caídas del 0,33%, hasta los 84.673,02 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 85.042,41 puntos y un volumen mínimo de 84.558,36 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,57%.

En la última semana, el BSE Sensex 30 registra una subida 0,96%, de modo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 9,14%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,38% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 16,01% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).