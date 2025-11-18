Índice ATX este 18 de noviembre: pierde terreno durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el ATX, que comienza la jornada en los mercados del martes 18 de noviembre con notables descensos del 1,54%, hasta los 4.746,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas previas, el índice bursátil encadena cuatro sesiones consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX acumula una bajada 2,32%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 35,41%. El ATX se sitúa un 3,76% por debajo de su máximo del presente año (4.931,68 puntos) y un 31,76% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).