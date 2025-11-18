Hang Seng pierde terreno tras la apertura de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la jornada en los mercados del martes 18 de noviembre con descensos del 0,95%, hasta los 26.133,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el indicador encadena tres sesiones seguidas en caída.

En los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra un descenso 2,11%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 26,08%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 38,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.