En la apertura de mercados, AEX pierde 1,17% este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el AEX, que comienza la jornada en los mercados del martes 18 de noviembre con notables bajadas del 1,17%, hasta los 934,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas anteriores, el selectivo encadena cinco sesiones sucesivas en caída.

Con respecto a los últimos siete días, el AEX marca una disminución 3,74%; por contra desde hace un año acumula aún una subida del 7,87%. El AEX se sitúa un 4,86% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 17,31% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.