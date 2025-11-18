BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que inaugura la jornada en los mercados del martes 18 de noviembre con ligeras bajadas del 0,2%, hasta los 84.777,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas anteriores, el índice bursátil con este dato frena la racha positiva que marcaba en las seis jornadas anteriores.

Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 1,08% y en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 9,28%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,26% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 16,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.