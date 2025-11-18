BIST 100 inicia operaciones con tendencia a la baja este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BIST 100, que comienza la sesión de mercado del martes 18 de noviembre con ligeras descensos del 0,27%, hasta los 10.669,44 puntos, tras la apertura. Con respecto a días pasados, el indicador invierte el valor de la sesión previa, en el que se saldó con un incremento del 0,59%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia estable.

En los últimos siete días, el BIST 100 registra una subida 0,88%, por lo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 13,56%. El BIST 100 se sitúa un 7,46% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 18,43% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,85 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.