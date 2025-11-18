Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: con tendencia a la baja este 18 de noviembre

Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Taiwan Weighted, que empieza la jornada financiera del martes 18 de noviembre con bajadas del 1,31%, hasta los 27.087,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, el índice da la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó un ascenso del 1,81%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia.

En la última semana, el Taiwan Weighted registra una bajada 2,51%; sin embargo en términos interanuales aún acumula un incremento del 16,67%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 55,75% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

