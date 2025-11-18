Apertura del principal índice de Lisboa este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión sin grandes cambios para el PSI 20, que empieza la jornada en los mercados del lunes 17 de noviembre con una variación del 0,04%, hasta los 8.246,88 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el índice bursátil acumula dos sesiones sucesivas de números negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el PSI 20 registra un descenso 0,82%; sin embargo en el último año aún acumula un ascenso del 29,81%. El PSI 20 se sitúa un 2,8% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.484,01 puntos) y un 31,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.