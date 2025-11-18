Apertura del índice Russell 2000 este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión sin cambios para el Russell 2000, que empieza rueda bursátil del martes 18 de noviembre con una variación del 0,11%, hasta los 2.338,87 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el índice bursátil encadena dos jornadas sucesivas en números rojos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 marca una disminución del 4,86%. El Russell 2000 se sitúa un 7,2% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.520,44 puntos) y un 32,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).