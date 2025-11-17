PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el PSI 20, que empieza la jornada del viernes 14 de noviembre con caídas del 0,78%, hasta los 8.250,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas pasadas, el indicador corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 acumula un incremento 0,77%, de manera que en el último año aún acumula un ascenso del 29,73%. El PSI 20 se sitúa un 2,75% por debajo de su máximo del presente año (8.484,01 puntos) y un 31,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).