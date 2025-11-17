Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 14 de noviembre con ligeras descensos del 0,23%, hasta los 5.034,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, el selectivo acumula dos fechas sucesivas en números rojos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra una subida 2,44%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 22,3%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,03% por debajo de su máximo del presente año (5.086,72 puntos) y un 30,35% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.