Noticias

Nikkei 225 este 17 de noviembre: abre con tendencia en terrenos negativos

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que empieza la jornada del lunes 17 de noviembre con descensos del 0,9%, hasta los 49.924,41 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días pasados, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas cayendo.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 1,94%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 29,76%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 60,34% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Loto Clásico de Chile: números ganadores de hoy 16 de noviembre

Ya puedes revisar los resultados ganadores del más reciente sorteo de esta popular lotería efectuada por la Polla Chilena de Beneficencia

Loto Clásico de Chile: números

La película más vista en Prime Video España HOY

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

La película más vista en

El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 17 de noviembre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice KOSPI de Corea

¿Cuál es la temperatura promedio en La Habana?

La temperatura más alta registrada en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro llegó a 39.3 grados en el poblado de Veguitas en Granma

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en República Dominicana: el pronóstico del tiempo para San Francisco de Macoris este 17 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en República Dominicana: el