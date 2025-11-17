Nikkei 225 este 17 de noviembre: abre con tendencia en terrenos negativos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que empieza la jornada del lunes 17 de noviembre con descensos del 0,9%, hasta los 49.924,41 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días pasados, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas cayendo.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 1,94%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 29,76%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 60,34% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.