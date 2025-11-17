Documental sobre el caso de Fernando Báez Sosa encabeza la lista de series más vistas en Netflix Uruguay

Netflix es el rey del streaming y ofrece una amplia lista de contenido para maratonear (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

El documental que aborda uno de los crímenes que mas conmocionó a Argentina en los últimos años encabeza la lista de las series más vistas en Netflix Uruguay: “50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa”.

Se trata del asesinato de Fernando Báez a manos de un grupo de rugbiers tras una discusión en un boliche. La violencia de los hechos, el trasfondo racista del crimen y la frialdad de los culpables sacudió el país.

Aunque la oferta de esta popular plataforma de streaming no se limita ahí, la lista también suma varios K-Dramas, remeakes de uno de los animes más famosos y la más reciente temporada de un popular sitcom.

Las series más populares de Netflix Uruguay

1. 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa

Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina.

2. El cuco de cristal

Con la esperanza de descubrir quién era su donante de corazón, una joven doctora se sumerge en un pequeño pueblo asolado por décadas de misteriosas tragedias.

El día que Clara llega a un pueblo para conocer la historia de su donante, desaparece un bebé. Pero resulta que no es el único desaparecido. #ElCucoDeCristal llega el 14 de noviembre. Basada en la novela de Javier Castillo. El cuco de cristal», basada en la exitosa novela de Javier Castillo, es una serie de intriga psicológica que mezcla misterio, emociones y giros inesperados. (Netflix)

3. Absentia

4. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

5. El último samurái en pie (イクサガミ)

A principios de la era Meiji, Shujiro, en su día un samurái invicto, decide participar en un juego letal de supervivencia para salvar a su familia y a su pueblo.

6. Respira

Un apasionado equipo médico se entrega a salvar vidas en un hospital público desbordado, en el que las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones.

7. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

8. Los dueños del juego (Os Donos do Jogo)

Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda.

9. Tú siempre estuviste ahí (당신이 죽였다)

Cuando dos mujeres planean acabar con un matrimonio abusivo mediante un asesinato, la llegada de un visitante inesperado amenaza con destruirlo todo.

10. La agente encubierta (Legenden)

Una joven agente se infiltra para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión.

The Legend (Cortesía de Netflix)

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.