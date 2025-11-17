K-Dramas conquistan el ranking de series más vistas de Netflix Ecuador

Las series surcoreanas se han convertido en las favoritas del público Ecuador (Captura de pantalla)

No hay discusión: los K-Dramas han conquistado gran parte del entretenimiento en todo el mundo y una prueba de ellos es cómo han hecho suyo gran parte del ranking de las series más vistas de Netflix Ecuador.

Aunque la oferta de esta popular plataforma de streaming no se limita ahí, la lista también suma un documental que sacudió a toda una nación, remeakes de uno de los animes más famosos y la precuela de un popular sitcom.

10 series más vistas en Netflix Ecuador

1. 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa

Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina.

2. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

3. Tú siempre estuviste ahí (당신이 죽였다)

Cuando dos mujeres planean acabar con un matrimonio abusivo mediante un asesinato, la llegada de un visitante inesperado amenaza con destruirlo todo.

4. Simplemente Alicia

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

5. Absentia

6. El último samurái en pie (イクサガミ)

A principios de la era Meiji, Shujiro, en su día un samurái invicto, decide participar en un juego letal de supervivencia para salvar a su familia y a su pueblo.

7. Joven Sheldon

En esta serie derivada de ‘Big Bang’, Sheldon Cooper tiene 9 años y se salta cuatro cursos para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él. La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres, su hermana melliza, su abuela y sus vecinos no entienden a Sheldon.

Joven Sheldon (WARNER BROS)

8. Ranma 1/2 (らんま12)

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

Ranma 1/2 (Netflix)

9. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

10. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Credito: You tube- Netflix Latinoamérica

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.