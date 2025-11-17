Top 10 Netflix Chile: “Frankenstein” de Guillermo del Toro arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Frankenstein —escrita y dirigida por Guillermo del Toro— llega a Netflix el 7 de noviembre. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, con Charles Dance y Christoph Waltz. Crédito: Netflix

El top 10 de las películas más vistas en Netflix Chile presenta una selección que abarca desde títulos clásicos hasta estrenos recientes y películas poco conocidas que valen la pena.

Desde su fundación en 1997, Netflix ha experimentado un crecimiento sostenido en su cantidad de suscriptores, con la única excepción del primer semestre de 2022, y hoy supera los 301 millones en todo el mundo. Este listado ofrece recomendaciones ideales para quienes buscan su próxima película.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Chile

1. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

"FRANKENSTEIN" domina el top 10 chileno de las mejores películas en Netflix. (Ken Woroner/Netflix © 2025)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Pequeños secretos

Un sheriff y un detective de homicidios colaboran para dar caza a un astuto asesino en Los Ángeles. Pero las cosas se tornan oscuras poco a poco. (Warner Bros.)

Joe ‘Deke’ Deacon, ayudante de sheriff del condado de Kern, es enviado a Los Angeles para lo que debería ser un caso rápido de recopilación de evidencias. Sin embargo, se ve involucrado en la búsqueda de un asesino en serie que aterroriza a la ciudad. Encabezando la investigación se encuentra el sargento del departamento del sheriff de Los Angeles, Jim Baxter, quien, impresionado por el instinto policial de Deke, le ayuda de manera extraoficial. Pero mientras siguen la pista al asesino, Baxter desconoce que la investigación desentierra partes del pasado de Deke que sacan a la luz secretos más peligrosos que el propio caso.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

4. Mango

Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero. Netflix en Español.

5. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Netflix. (Netflix España)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

6. En sueños

"En sueños" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma. (Netflix)

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

7. Superintelligence

"Superintelligence" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

Carol Peters, considerada la persona más ordinaria del mundo, se convierte en el centro de la atención de una superinteligencia que evalúa a la humanidad. La existencia de todos queda en suspenso mientras esta inteligencia artificial sopesa entre esclavizar, salvar o eliminar a la especie humana, y Carol afronta el reto de convencerla de que los humanos merecen otra oportunidad.

8. Focus

﻿Trailer - Focus

Nicky, un consumado maestro de la estafa conoce a Jess, una atractiva y joven ladrona que está dando sus primeros pasos en el oficio. Tras el intenso encuentro entre ambos, Nicky decide compartir sus trucos con ella.

9. Un golpe con estilo

"Un golpe con estilo" se mete en el top 10 de las pelis más vistas. (Netflix)

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.

10. Shrek, felices para siempre

"Shrek, felices para siempre" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

En lugar de espantar a los aldeanos como él solía hacerlo, un recluido Shrek ahora accede a autografiar horquillas para siembra. Anhelando los días cuando se sentía un “ogro real”, Shrek es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin.

De pronto Shrek se encuentra en una retorcida versión alterna de Muy Muy Lejano, donde Fiona es un ogro de caza, Rumpelstiltskin es el rey, Burro nunca ha conocido a Shrek, el Gato con Botas es obeso y perezoso y Shrek y Fiona no se conocían. Ahora, está en las manos de Shrek deshacer todo lo que hizo con la esperanza de salvar a sus amigos, restaurar su mundo y recuperar a su único y verdadero amor.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.