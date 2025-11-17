Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada financiera del lunes 17 de noviembre con leves caídas del 0,71%, hasta los 26.384,28 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 26.531,80 puntos y un volumen mínimo de 26.252,36 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,05%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una disminución 0,99%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 25,92%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,31% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 39,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.